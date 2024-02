Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori | nata la figlia | «Benvenuta»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo settimane di attesa, finalmente il lieto evento è arrivato,sono diventati. Il giorno 6 febbraio 2024 èla loro primogenita, che i due ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di chiamare Allegra. Un po' di giorni fasi recò in ospedale in quanto credeva di essere in procinto di dare alla luce la sua bambina. I dottori, però, la rimandarono indietro in quanto stabilirono che non fosse ancora giunto il momento di partorire. In queste ore, però, il lieto evento si è finalmente verificato. A dare l'annuncio è stato il papà.dà il lieto annuncio: lui esono diventatiIeri sera, sul ...