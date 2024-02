Ancora tanti soldi per i big di petrolio e gas nel 2023 E così si trivella sempre di più e si investe meno in rinnovabili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Passati i “bei tempi” del gas a 300 euro al megawatt/ora, le grandi compagnie petrolifere hanno comunque poco da lamentarsi per i risultati del. I profitti non sono quelli stratosferici di un anno fa ma si continua comunque a macinare utili. L’ultima tra le big a diffondere i dati è stata British Petroleum che ha chiuso l’anno con 15,2 miliardi di guadagni, meglio delle attese. Infatti il titolo si è portato a casa un rialzo di quasi il 6%, spinto anche dal massiccio programma di riacquisto di azioni proprie annunciato per i prossimi trimestri e dall’incremento del 10% del dividendo da distribuire ai soci. La concorrente britannica Shell, prima compagnia petrolifera privata al mondo, aveva annunciato qualche giorno fa, profitti per 19,4 miliardi di dollari, più che dimezzati rispetto al record di 42,3 miliardi del 2022, “a causa delle ridotte vendite di gas ...