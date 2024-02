Ancora niente Osimhen | ci pensa Simeone a dirigere l’attacco

Sono ancora tanti i tagliandi ancora disponibili per Napoli-Barcellona : non c’è ancora il sold out per il match valido per gli ottavi di Champions ... (spazionapoli)

Interventi nell'area mercatale di via Ruta, si parte. Finalmente. Una storia lunga anni che il Mattino ha sempre raccontato. Manto dissestato, caditoie divelte, tombini con le ...Non c'era un veicolo adatto per trasportarla, forse - è l'accusa - non era stato neppure previsto, e, allora, niente gita per una liceale affetta da tetraparesi. (ANSA) ...Il giornalista: «De Luca fa ironia su di me Forse siamo parenti. Ero a Parma per il crac di Tanzi. Il tassista mi disse: “Ha fatto sparire opere d’arte per milioni di euro. Come lo so Ero la sua gua ...