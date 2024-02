Anche a “Chi l’ha visto?” il caso della donna di Baranzate scomparsa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)“Chi?” scende in campo per cercare di trovare Rita Trevisan, ladiche risultada casa da domenica. Questa mattina, mercoledì, sul sitonota trasmissione televisiva è comparsa la scheda con la fotografia, la sua descrizione e il seguente testo: “Rita Trevisan, 85 anni, vive a ...

Le Sezioni Unite hanno chiarito che non è possibile ricorrere per Cassazione nei confronti di una sentenza di patteggiamento con cui è stata concessa la sospensione condizionale.Così il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari, in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo.Roma, 7 feb. (askanews) – “Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è cresciuto in maniera esponenziale. Colpisce i nostri ragazzi come un colpo ben assestato allo stomaco e al c ...