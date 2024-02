Amici 23 | i risultati del televoto | Holden premiato dai fan

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)23 è tornato con un nuovo appuntamento del daytime, questo pomeriggio, mercoledì 7 febbraio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia in queste ore? I ballerini faranno la gara di canto come accaduto ieri per i cantanti? Verranno svelati i voti arrivati da parte del pubblico? Questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.23, la gara di ballo La nuova puntata della striscia quotidiana di23 di oggi si è aperta con la gara dei ballerini! Come già tutti i fan del talent immaginavano, si è tenuta la gara di ballo in cui hanno potuto televotare tutti gli spettatori da casa. Il primo ad esibirsi è stato Dustin (allievo già al serale), poi sono seguiti, in ordine: Giovanni, Kumo, Sofia, Nicholas, Gaia, Marisol ed infine Lucia. Idel ...