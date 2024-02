Amici 23 | annunciato il secondo allievo al Serale ANTICIPAZIONI

Dopo il televoto, ad Amici è stata svelata la classifica dei cantanti più amati. La graduatoria ha rivelato delle sorprese.Nella conferenza stampa di oggi, Amadeus ha fatto un annuncio a sorpresa, ovvero Gianni Morandi torna a Sanremo 2024 ...Ha il via la competizione tra i ballerini allievi in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi: il nuovo televoto infiamma la gara, in vista del serale!