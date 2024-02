Amato in tribunale “dribbla“ le polemiche | In carcere per migliorare | non per marcire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Non faccio dichiarazioni su questa vicenda. Non ha senso. È curioso che cerchiate di farmi rispondere. Sono nato a Torino ma il Regno Sabaudo comprende anche la Sardegna": il presidente emerito della Corte Costituzionale Giulianoha così evitato di commentare la decisione del Dap di non concedere l’autorizzazione per la presentazione del suo libro a San Vittore.hato alle domande a Palazzo di Giustizia, dove è stato trasferito all’ultimo momento l’evento che si sarebbe dovuto tenere davanti ai detenuti i quali, come è stato riferito dal professor Antonio Casella, coordinatore del gruppo di lavoro Costituzione Viva, "si erano preparati degli interventi su argomenti di attualità". Del no del Dap e dello spostamento della presentazione nella biblioteca Ambrosoli delè invece tornato a ...