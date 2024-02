Amadeus | Sanremo è la Nazionale musicale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 14.00 "Tenere unita l'Italia davanti alla tv è un privilegio, ma anche una responsabilità. Per una settimana non è peccato dimenticare i problemi e accantonarli. E' come una grande partita delladi calcio, tutti facciamo il tifo.è ladella musica". Cosìin conferenza stampa dopo la prima serata del Festival diSesto Festival? "No,non cambio idea. La Rai sarà in grado di trovare un grandissimo allenatore dopo di me.si ama al di là di".L'annuncio: Morandi è il superospite di domani.