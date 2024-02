Amadeus sulla rottura con Lucio Presta | “Penso al futuro | il mio team mi fa sentire aiutato”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In occasione della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2024,ha risposto alle domande dei giornalisticon il suo agente

“Vanity Fair” esce in edicola con un numero speciale dedicato al 74esimo “Festival di Sanremo”. In copertina c’è Amadeus , protagonista […] (perizona)

News tv. “Amadeus non sa come dirglielo” : “Affari tuoi” , bufera sulla coppia – Ad «Affari Tuoi» nella puntata di venerdì 2 febbraio 2024 il pubblico ... (tvzap)

«Mai ricevuto pressioni dalla Rai per fare un festival meloniano. Posso smentire qualunque cosa. Amadeus , a meno di ventiquattro ore, dell'inizio ... (iltempo)

Occhi puntanti, neanche a dirlo, sul ciuffo di Stash, un marchio di fabbrica. Ma Napoli era protagonista a Sanremo anche con il talento di Gai Mattiolo, che per il quinto anno consecutivo veste ...Cercami una casa economica a Milano: con Immobiliare.it e ChatGPT (forse) è possibile Ecco come WhatsApp si adeguerà alle nuove norme europee sulla privacy Multa per pubblicità occulta su Instagram: ...Dopo Marco Mengoni è la serata della cantante romana, che celebra quest'anno i 30 anni dall'esordio a Sanremo Giovani con 'E poi': ''La mia storia è iniziata proprio qui e tante volte ci sono tornata, ...