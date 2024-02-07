Ama SuperAma La prima serata di Sanremo conquista 10 | 6 milioni di spettatori con il 65 1% di share

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Ama SuperAma. La prima serata di Sanremo conquista 10,6 milioni di spettatori con il 65.1% di share (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il debutto del Festival 2023 fece registrare in media 10 milioni 758mila telespettatori pari al 62.5% 
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