Almanacco del 07-02-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)del giorno lunedì 22 gennaio andiamo a iniziare una nuova settimana ci facciamo coraggio ci teniamo in forze va bene siamo qui oggi Buongiorno buona Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vincenzo il nome Vincenzo deriva dal latino vince vincente o lui che vince giustamente Il proverbio dice luna nuova tre giorni in prova i nati di oggi Antonio Gramsci in George Byron Placido Domingo noi facciamo gli auguri ai nostri la pipì oggi E allora andiamo Roger se permetti è solo se veramente tu a salutare Filomena Giorgio Stefania Mirko Nicola buona giornata anche a Loredana e la chiudiamo tanto sentiamo anche Filippo lo salutiamo Viviana Buona giornata che inizia anche una settimana di tournée teatrali è mica sono buon compleanno invece alla nostra Rossella andiamo a salutare anche Paola Gabriele buon compleanno anche a te E allora ...