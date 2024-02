Alma Un viaggio tra la memoria e la storia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La città è sempre stata vasta sopra le loro vite, sua e di suo padre e di Vili: un punto d’attrazione che li ha spinti a tormentarsi, scappare e tornare, alimentando il sospetto in chi li amava di essere solo un accidente funzionale al legame con la città, che dal canto suo ha sempre brillato in questa vocazione – rendere impossibile il restare e lacerante il partire”. Trieste è la protagonista spirituale del nuovo romanzo di Federica Manzon,. Il correlato oggettivo delle vicende della protagonista che dà il titolo al romanzo, del suo amico d’infanzia nella casa del Carso, Vili, della sua famiglia distribuita nel tempo della sua doppia tradizione identitaria: slava (s’ciava) e austroungarica. Druže Tito, il compagno Tito, è morto e come ogni dittatore non lascia successori. Figurarsi sodali o allegati. Così il padre dismette di scrivere ...