Alluvione | 300mila euro per imprese e dipendenti del terziario e del turismo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 - Un plafond complessivo dia sostegno esclusivo dellee dei lavoratori dele delche hanno subito danni a causa delle alluvioni del novembre scorso in Toscana. A metterlo a disposizione insieme sono l’Ente Bilaterale delToscano E.Bi.T.Tosc. e l’Ente Bilaterale delToscano E.B.T.T., gli organismi paritetici composti dalle rappresentanze dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni datoriali del sistema Confcommercio. Le domande potranno essere presentate a partire dall'8 febbraio fino al 30 maggio e le risorse verranno assegnate fino a esaurimento fondi. L’obiettivo è quello di dare un segno tangibile di vicinanza a quanti hanno subito danni, accelerando il ritorno alla ...

L’Ente bilaterale del terziario toscano e quello del turismo mettono a disposizione il fondo. Contributi fino a 700 euro per lavoratrici e lavoratori e 5mila per le aziende ...Arriva un plafond complessivo di 300mila euro a sostegno esclusivo delle imprese e dei lavoratori del terziario e del turismo che hanno subito danni a causa delle alluvioni del novembre scorso in Tosc ...L’obiettivo è quello di dare un segno tangibile di vicinanza a quanti hanno subito danni, accelerando il ritorno alla normalità nelle zone interessate, che sono poi quelle espressamente citate nelle d ...