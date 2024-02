Allevi e la malattia | una battaglia durissima | “Non si guarisce | guardo al domani”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un ritorno attesissimo, uno dei momenti che i fan aspettavano di più di questa seconda serata sanremese. Il ritorno di Giovannisu un grande palco non poteva, d’altronde, passare inosservato e ha ovviamente scatenato tantissima commozione negli ammiratori del grande compositore. Costretto da tempo, purtroppo, a fare i conti con una bruttache lo ha costretto a mettere da parte gli impegni pubblici per prendersi cura della propria salute. Ma quali sono le sue condizioni di salute e con quale grave problema è alle prese? Lo stessonon ha mai nascosto le difficoltà, condividendo attraverso i social informazioni con i follower, sempre pronti a rispondere con messaggi di incoraggiamento e solidarietà. Nelle scorse settimane,aveva scritto: “Queste mani tremano per via dei potenti farmaci che ...

Sanremo, 7 feb. (askanews) – “Il mieloma è una malattia cronica e non si vince mai questa battaglia, quindi che significa la mia presenza qui Innanzitutto la gioia di vivere il presente, non avrei cr ...Allevi ha poi lasciato tutti sgomenti quando ha rivelato che «questa malattia è andata a colpire la mia capacità di suonare il piano». Ma Allevi non cede alla malattia: «Ad attendermi c'è un tour di ...«Non sono qui per festeggiare nulla. Purtroppo il mieloma è una neoplasia cronica, quindi questa battaglia non si vince mai. Sono qui per la gioia immensa di vivere il presente: ...