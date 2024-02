Alle Olimpiadi solo le prove ’’sprint’’? Per ora può bastare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Croce La cosa più importante in vista di Milano Cortina 2026 (in fondo mancano giusto due anni) è che, in provincia di Sondrio, la pista di bob proprio non serve. Non si spenderanno quindi soldi ed energie per realizzare impianti nuovi. Lo sci alpinismo in Valtellina è quasi una religione. Le gare, neve permettendo, si potrebbero disputare anche domani mattina. Questo sport, dopo il riuscito debuttoInvernali Giovanili di Losanna, nel 2026 è inserito per la prima volta nel programma della versione “adulta” dei Giochi a Cinque Cerchi. Non mancano però i retroscena, e magari anche qualche mal di pancia nel countdown in corso. La sede ideale avrebbe potuto essere Albosaggiaporte di Sondrio (patria di tanti campioni e sede del mitico Valtellina Orobie). Cio e Ismf (International ski mountaineering federation) hanno ...