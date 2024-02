Allarme gorgonzola dop | lotto avariato ritirato dagli scaffali | ecco quale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) IlDolce dop (Palzola/Sovrano), nello specifico ildi produzione D16423A, è statodei supermercati. A rendere pubblica la notizia è il sito del ministero della Salute dove si informano i consumatori che il ritiro è avvenuto a causa di un “Possibile rischio microbiologico per presenza di Listeria M. in crosta”. Secondo quanto si è appreso finora, il formaggiodi questopresentava evidenti segni di muffa sulla superficie, ma non al suo interno, come invece sarebbe normale in questo prodotto. Per questo motivo il ministero consiglia a chi lo avesse acquistato, di non consumarlo assolutamente, ma invece di riportarlo indietro al punto vendita dove è stato acquistato.Leggi anche: Pesto: ...