Alfa a Sanremo 2024 | “Mi diedero del raccomandato | ma io vengo dalla cameretta”

Tra i 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 c’è anche Alfa, in gara con “Vai!“. Il brano è stato scritto dallo stesso Andrea De Filippi – ... (ilfattoquotidiano)

Il pezzo di Diodato “Ti Muovi”, è spettacolare, un capolavoro. È una canzone pulita, perfetta, in stile Radiohead, messa in scena meravigliosamente con i ballerini, e io spero che vada avanti di più.Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood: è la top five della prima classifica di Sanremo 2024, che arriva - con il voto della sala stampa - al termine di uno ...Il pezzo di Diodato “Ti Muovi”, è spettacolare, un capolavoro. È una canzone pulita, perfetta, in stile Radiohead, messa in scena meravigliosamente con i ballerini, e io spero che vada avanti di più.