Alessia Pifferi e la famiglia spaccata anche prima della morte di Diana | i rapporti tesi con madre e sorella

Si definisce "annientata" e sicura di non volere "mai più" lavorare in un carcere. Questa la posizione di P.G., una delle due psicologhe indagate e ... (today)

Alessia Pontenani, avvocato di Alessia Pifferi e ora sotto accusa per falso ideologico, non ha intenzione di tirarsi indietro dal suo incarico, ... (iltempo)

Quando il cuore del suo bambino, Mattia, andò in affanno, il 25 ottobre 2022, Monia Bortolotti non chiamò non chiamò subito i soccorsi: impiegò ... (thesocialpost)

Oltre 100 fra operatori penitenziari di Milano, preti, avvocati, associazioni, sindacati e politici contro l'inchiesta della Procura di Milano sulle ...I professionisti delle carceri milanesi hanno inviato una lettera aperta ai giudici in merito alle psicologhe indagate per falso per il caso Alessia Pifferi ...Una missiva, indirizzata alla procuratrice Nanni e alla presidente del Tribunale di Sorveglianza Di Rosa, a sostegno delle due professioniste sotto inchiesta per falso e favoreggiamento ...