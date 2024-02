Alec Ross | 130 miliardi di investimenti in IA nel 2024 insufficienti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb. (Labitalia) - "Gliin intelligenza artificiale non sono sufficienti. Nelsi stimano 130di dollari dinell'investimento artificiale, 100 vengono da due Paesi, Cina e Stati Uniti, gli altri 30 vengono dagli altri Paesi". A dirlo oggi, autore di best-seller a livello mondiale, imprenditore e investitore, che è stato consigliere del dipartimento di Stato per l'innovazione con Hillary Clinton e ha guidato la politica tecnologica per la campagna presidenziale di Barack Obama, intervenendo all'inaugurazione di 'FutureS', un ciclo di incontri voluti da Sisal per stimolare il confronto con gli attori chiave sui temi che delineano il futuro del Paese. "Corea del Nord, Cina e Italia - ricorda - hanno bloccato Chatgbt. I talenti ci ...

Roma, 7 feb. (Labitalia) – “Gli investimenti in intelligenza artificiale non sono sufficienti. Nel 2024 si stimano 130 miliardi di dollari di ... (calcioweb.eu)

Roma, 7 feb. (Labitalia) - "Gli investimenti in intelligenza artificiale non sono sufficienti. Nel 2024 si stimano 130 miliardi di dollari di investimenti nell'investimento artificiale, 100 vengono da ...(Adnkronos) – Sisal inaugura a Roma 'FutureS', un ciclo di incontri per stimolare il confronto con gli attori chiave sui temi che delineano il futuro del Paese. Il primo evento, tenutosi oggi presso l ...Alec Baldwin si dichiara non colpevole di omicidio colposo per la "sparatoria" sul set di Rust. Si riapre il caso. Rischia 18 mesi di carcere.