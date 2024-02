Alarm Phone nessuna notizia della sorte di 105 migranti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) AGI - Non si hanno notizie da circa 20 oredi 105 persone segnalate a bordo di un'imbarcazione nel Mediterraneo centrale. A dare l'allerta era stata, indicando che ierano "nel panico e in procinto di annegare". Secondo diversi parenti dei, la barca è stata intercettata dalla Guardia costiera tunisina, ma le autorità del paese maghrebino, riferisce, hanno negato questa circostanza.

Il salvataggio è avvenuto nella scorsa notte, su segnalazione del servizio Alarm Phone, mentre il gommone sovraffollato si trovava in acque internazionali al largo della Libia. Oltre alle due donne in ...Nuovo sbarco di migranti a Ortona: 110 quelli che la Ocean Viking, nave di soccorso della ong Sos Mediterranée, porterà sabato in porto. La macchina dell’accoglienza ...Nuovo sos dal Mediterraneo centrale. A lanciarlo è Alarm Phone per un'imbarcazione con 105 persone a bordo. "La gente è nel panico e ha paura di annegare", dice l'ong che ha allertato le autorità e ...