Al Teatro Rosini torna la Stand Up Comedy con lo spettacolo “Cicale” di e con Matteo Fallica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 7 febbraio 2024 – . L’appuntamento è fissato per lunedì 12 febbraio con inizio alle ore 20:00 con accompagnamento di apericena a cura del Ristorante La Rocca Gourmet. L’evento è a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura. «Insieme ad Officine della Cultura abbiamo voluto scommettere sullaUped il primo evento è stato una rivelazione – dichiara Roberta Casini, Sindaco di Lucignano. – È una comicità pungente che è raro ascoltare nei piccoli teatri ma che merita ospitalità e attenzione perché capace di raccontarci senza filtri, se non quello, travolgente, del sorriso».nasce ad Anzola, a pochi chilometri da Bologna, in una torrida estate del 1989, senza sapere che ci vorranno quasi trent’anni prima che decida di lanciarsi (più o meno letteralmente) sui palchi della ...