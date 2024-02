Al liceo classico Leopardi arriva l’indirizzo ’Europeo’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Al’ può finalmente partiredi studio ‘Europeo’: grande passo avanti dell’istituto scolastico di viale de Gasperi, che inserisce nel proprio ordinamento un’offerta formativa sempre più internazionale, illustrata negli open day di questi giorni, per i quali hanno mostrato interesse diversi studenti. La scadenza per le iscrizioni è stata fissata al 10 febbraio. I dettagli del‘Europeo’ sono stati presentati ieri mattina dal dirigente Maurilio Piergallini: esso include lo studio di due lingue comunitarie, ovvero inglese come prima lingua (per tutti gli alunni) e, a scelta, il tedesco, lo spagnolo o il francese; viene inserito anche lo studio del Diritto e dell’Economia in chiave internazionale per una visione ampia e complessiva di tali fenomeni, lo studio ...