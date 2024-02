Al giardino pensano le “sentinelle“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo “Farmacista per un giorno”, il Centro socio-educativo adotta il Parco del Satellite. Guanti e ramazza, "la lezione di inclusione passa da qui". I 25 utenti speciali diventanoverdi delGenesio Fumagalli, a Pioltello. Un nuovo appuntamento con la comunità per giovani e meno giovani già protagonisti dietro al bancone a vendere medicinali di un’altra esperienza formativa. "Sono cittadini che si prendono cura stabilmente di un pezzo di città, non parliamo più di iniziative per disabili - dice Mirko Dichio, assessore ai Servizi sociali -. È davvero riduttivo. Serve un cambio di mentalità". È all’insegna di questa filosofia che hanno preso il via le operazioni di pulizia e di riordino di vialetti e sentieri fra l’entusiasmo generale. Piccoli gesti che diventano grandi segnali di autonomia. Questo è l’obiettivo del piano di aperture ...