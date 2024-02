Aiop | accesso alle cure Cittadini “Non c’è solo divario Nord-Sud”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Dal Report Svimez sui divari trae Sud nella tutela del diritto alla salute emerge un quadro preoccupante, con un Paese diviso almeno in due parti. Occorre compiere scelte coraggiose verso un percorso di efficientamento complessivo che, proprio a partire dagli esempi di eccellenza presenti, anche, nel Meridione, promuova il miglioramento dellee ne favorisca l’. In tal senso, la componente di diritto pubblico e la componente di diritto privato del SSN devono essere valorizzate singolarmente ed accompagnate congiuntamente nel garantire, in sinergia, una risposta efficace all’aumentata e diversificata domanda di salute della popolazione”. Così Barbara, Presidente nazionale di, l’Associazione Italiana delle aziende sanitarie e territoriali e delle ...

