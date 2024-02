Agrigento | ragazza accoltella il fratello per la PlayStation troppo rumorosa

litiga con il fratello e lo accoltella alla schiena per il volume troppo alto della Play Station . È accaduto a Favara, in provincia di Agrigento , ... (ilfattoquotidiano)

Litiga con il fratello e lo accoltella alla schiena per il volume troppo alto della Play Station. È accaduto a Favara, in provincia di Agrigento, dove una 17enne è stata denunciata dai carabinieri, ...Una ragazza di 17 anni ha accoltellato alla schiena il fratello di 16, perché stava giocando alla Playstation facendo troppo rumore. Il ragazzo, colpito fra cuore e polmone, è in gravi condizioni ed è ...Litiga con il fratello e lo colpisce, con un coltello da cucina, alla schiena. Ha 17 anni l'adolescente che è stata denunciata, dai carabinieri, alla Procura del tribunale per i ...