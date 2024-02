Agrigento | 16enne pugnalato da sorella

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 12.37 Una 17enne è stata denunciata alla Procura dei Minori per avere accoltellato il fratello di un anno più piccolo: è accaduto a Favara (AG) e a ricostruire la vicenda sono stati i Carabinieri. La ragazza aveva già litigato con il fratello: lei doveva studiare e lui continuava a fare rumore con un videogioco. Nell'ennesimo diverbio, la ragazza ha preso un coltello da cucina e ha colpito il fratello alla schiena. Lei è accusata di lesioni personali, lui è in prognosi riservata, raggiunto tra cuore e polmone da un fendente.

