Agricoltori | presidio notte e giorno | “La gente ci porta la colazione”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pesaro, 7 febbraio 2023 – Sono passati due giorni dall’inizio delle proteste degli, i quali, come si può vedere passando per strada del Montefeltro davanti al casello autostradale, hanno imbastito unsul prato lì davanti, che durerà fino a sabato. E c’è chi resta lì senza sosta,. «La primaè andata bene, non abbiamo avuto nemmeno tanto freddo – racconta Loris Gioacchini, manifestante di Acqualagna –. La serata è partita tranquilla. All’ora di cena abbiamo acceso un falò e una graticola, su cui abbiamo cotto salsicce e carne alla brace, rigorosamente nostrane. Ovviamente, visto che erano lì, abbiamo anche chiesto alle forze dell’ordine se volessero unirsi a noi per mangiare un boccone, ma hanno detto che erano a posto. Devo dire che il sostegno da parte dei ...