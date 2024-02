Agricoltori in rivolta Nuovo blocco al casello dell’A14 | Settore devastato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Non ci arrenderemo finché non ci ascolteranno davvero". Glinon demordono e, ieri pomeriggio, a Castel San Pietro, in prossimità del, è andata in scena la seconda giornata di protesta che ha lasciato un segno nettamente più incisivo della prima. Un messaggio chiaro: gli imprenditori agricoli stanno facendo sul serio. La mattinata è cominciata con un raduno di trattori proveniente da ogni parte del nord Italia, da Mantova fino alle zona del Ferrarese. Una volta ’raggruppati’ i mezzi, la protesta è successivamente sfociata in un corteo che ha occupato tutta la San Carlo, provocando un rallentamento notevole del traffico dell’importante arteria viaria, in direzione Medicina. A partire dalle tre e mezzo del pomeriggio, e per tutte le due ore successive, sono stati più di duecentocinquanta i trattori ...