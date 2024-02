Agricoltori in ginocchio | Un’annata disastrosa La Regione si muova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Veniamo dae il taglio delle politiche agricole comunitarie è quasi del 50 per cento. Siamo la terzacerealicola d’Italia e quindi l’indennità che ci viene corrisposta per cercare di mantenere il prezzo calmierato sul grano duro per produrre la pasta è indispensabile. Quell’indennità è il nostro reddito alla fine". Così Alessandro Taddei, presidente Cia Marche nello snocciolare i sette i punti che Agrinsieme Marche ha individuato come cruciali per cambiare una politica agricola che "mortifica l’economia reale" tra "burocrazia e vincoli non più sostenibili". Se ne è discusso ieri alla sede centrale di Jesi del Consorzio Agrario di Ancona dove sono intervenuti tutti i protagonisti di Agrinsieme Marche: Cia, Confagricoltura, Copagri, Aci e la Federazione regionale delle imprese di meccanizzazione agricola. ...