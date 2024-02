Agguato mortale in pieno centro città | ucciso un 24enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non ha avuto scampo. In pochi minuti è stato raggiunto da una raffica di proiettili che lo hanno colpito alle spalle e lo hanno. A Torre Annunziata, in provincia di Napoli, si torna a sparare e a morire. Tutto è accaduto intorno alle 21.00, in Corso Umberto I, unè statoa pochi passi dal tribunale oplontino e dall’uscita Nord dell’autostrada, davanti a una nota pasticceria. Al momento sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia torrese che stanno effettuando i rilievi. Non sono state rese note ancora le generalità della vittima. I militari stanno indagando sulla dinamica dei fatti. Non è ancora chiara la matrice del delitto. L'articolo proviene da The Social Post.