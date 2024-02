Agguato a Torre Annunziata | Alfonso Fontana ucciso a 24 anni

Ucciso in Corso Umberto I uomo di 24 anni . colpi to in strada da diversi proiettili.Continua a leggere (fanpage)

Agguato a Torre Annunziata: giovane ucciso in strada vicino al Tribunale. I fatti in provincia di Napoli. Indagano i carabinieri ...Un uomo di 24 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Torre Annunziata, nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale.Agguato a Torre Annunziata, comune in provincia di Napoli, dove in serata, poco dopo le 21.30, un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. I carabinieri della compagnia ...