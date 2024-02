Aggredisce una pattuglia a colpi di ombrello Arrestato

Finge di avere una pistola. Aggredisce due ragazzi Arrestato per rapina ed estorsione, dopo aver aggredito due ragazzi alla stazione San Giovanni. È avvenuto ieri, ma le indagini su di lui si sono ... (ilgiorno)

Donna aggredisce la convivente durante una lite : “L’ha accoltellata alla schiena” A Roma, nella notte tra mercoledì e giovedì, in un appartamento in via di Monte Arsiccio, in zona Ottavia, nel quadrante nord-ovest della Capitale, ... (tpi)

Empoli - paura in centro. Ruba in una macchina e poi aggredisce il proprietario a morsi Empoli (Firenze), 1 febbraio 2024 - paura in piazza Matteotti, a due passi dal centro storico di Empoli, dove un uomo di 56 anni è stato aggredito ... (lanazione)