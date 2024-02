Aggiungere o rimuovere app in avvio automatico su Windows 11 e 10

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Suabbiamo diversi metodi per , utilizzando solo gli strumenti integrati all'interno del sistema operativo, senza scaricare app esterne (abbastanza inutili in questo scenario). Vediamo quindi comeapp in, usando la vecchia cartella di Esecuzione automatica (ancora presente su) e altri semplici trucchi per l'integrati all'interno delle nuove versioni di. LEGGI ANCHE -> Come velocizzare10 e11 1) Accesso rapido Esecuzione automatica Per usare la cartella Esecuzione automatica su11 e su10 premiamo la combinazione di tasti WIN+R e scriviamo all'interno:shell:startup In questo ...