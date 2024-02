Aggiornamento graduatorie ATA terza fascia nel 2024 | riserva per chi non ha certificazione informatica | bandi 24 mesi a giugno Parlamento lavora a soluzione

Alle 18.30 (-2h in Italia) la finale dal trampolino tre metri con Lorenzo Marsaglia tra i protagonisti, dopo aver superato la semifinale con il dodicesimo punteggio. Il 27enne romano presenterà la ...Mozione della maggioranza sostenuta dal consigliere regionale Valeriani: "La Regione non ha gli strumenti per farlo" ...Il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha convocato ieri, 6 febbraio, le organizzazioni sindacali per fornire l’informativa sindacale sul testo dell’ordinanza ministeriale che regolerà aggiornamento ...