Aeroporto “Galilei” | nel 2023 scoperti oltre 2 | 4 milioni di euro non dichiarati

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pisa, 7 febbraio 2024 – Neli passeggeri transitati dall’di Pisa sono statiin aumento del 7% rispetto al medesimo periodo del 2022 e in recupero costante sull’anno pre-Covid 2019. La crescita sarebbe stata ancora più sostenuta se non fossero venuti a mancare i collegamenti, ormai consolidati, con l’estpa. Le cinque destinazioni maggiormente gettonate neldai passeggeri del "" si confermano Londra e Tirana. Ciò ha comportato notevoli riflessi sulla performance degli uffici doganali presenti incon un incremento sui risultati, così riassumibili. Nell’ambito del contrasto alle violazioni della normativa valutaria, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Pisa, in ...

