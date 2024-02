Addio a Ingenuity | il primo drone su Marte fermo per sempre per un danno Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), ilmarziano dei record. Dopo oltre 17 chilometri percorsi in 72 voli in oltre 1000 giorni e dopo quasi 3 anni l’incredibiledella Nasa, andato oltre ogni aspettativa, deve fermarsi pera causa di una una delle eliche. “I Sol (i giorni marziani) non saranno più gli stessi” è il tweet di ringraziamento postato da Perseverance, il rover che per tutto questo tempo ha fatto coppia connell’esplorazione di. Ad annunciare ufficialmente la fine della missione è stato l’amministratore della Nasa Bill Nelson nei giorni scorsi. La decisione è stata presa in seguito alle immagini giunte a Terra dopo il 72esimo volo, durante il quale ci sono stati dei problemi di comunicazione tra l’elicottero e il rover ...