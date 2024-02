Addio a Carlotta Dessì | la giornalista tv Aveva solo 35 anni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa prematura di, talentuosadi Mediaset, nota per il suo impegno e la sua passione nel campo dell’informazione e dell’approfondimento. A soli 35, dopo una battaglia contro una grave malattia,ci ha lasciati, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e quanti l’hanno seguita e apprezzata attraverso i programmi a cui ha lavorato, come “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”., l’dellauna grave malattia La notizia della sua scomparsa è stata data da Tgcom24, con un commovente messaggio in cui la Direzione e tutta la redazione esprimono il loro dolore e si stringono alla famiglia ...

Si è spenta Carlotta Dessì, giornalista Mediaset molto nota al pubblico televisivo per aver condotto numerose inchieste per "Fuori dal coro" ed essere stata una delle giornaliste di punta di diversi ...SportMediaset piange la scomparsa prematura di Carlotta Dessì, giovane giornalista del nostro Gruppo sin dai tempi di Premium Sport. In seguito ha lavorato per diversi programmi, tra cui "Pomeriggio 5 ...