Addetti imballaggio e metalmeccanici esperti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Addettoe trasporto opere d’arte, 1 posto. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B, diploma e inglese base. Il possesso della patente C è considerato un plus; Contratto: full time a tempo determinato di 6 mesi, finalizzato alla stabilizzazione; sede di lavoro: Lonate Pozzolo (Va); Inviare cv a [email protected] , codice 12367. Operaio metalmeccanico, 2 posti. Requisiti: esperienza nella mansione; patente B, mezzo proprio. Mansione: le risorse si occuperanno di verniciatura di componenti di carpenteria di piccole e grandi dimensioni e di sabbiatura cabine a getto libero. Contratto: tempo determinato con possibilità di proroga e stabilzzazione. Sede di lavoro: Magnago. Candidatura: www.afolmet.it/offertedilavoro, centro per l’impiego di Legnano, codice 70246

"Niente proroga all'entrata in vigore della plastic tax: la misura preannunciata nel Decreto Milleproroghe che ne prevedeva il rinvio non è attualmente in discussione alla Camera", dice Unionplast il ...Bergaglio (Unionplast): Governo e Parlamento intervengano. Si rischia di innestare un pericoloso effetto domino plastic tax su numer ...Come ogni anno InfoJobs, piattaforma per la ricerca di lavoro online, ha analizzato il mercato del lavoro dell’anno appena concluso con l’Osservatorio Mercato del Lavoro 2023. Un mercato che ...