Acerra | arrestate 7 persone | avrebbero favorito la latitanza del reggente del clan locale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le settedai Carabinieri per associazione mafiosa, detenzione di armi, droga ed estorsioni adI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misura cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi (anchedestine), detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di favoreggiamento personale in relazione alladeldel, operante ade comuni limitrofi. Inoltre, dalle attività ...