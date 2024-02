Acerbo Prc-UP | “Cordoglio per la morte di Maria Fida Moro | come noi contro la guerra”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) ROMA – “Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa diche fu agli inizi di Rifondazione Comunista fu parlamentare del nostro partito. Lo scorso 30 settembre intervenne anche lei all’assemblea, indetta da Michele Santoro e Raniero La Valle, al Teatro Ghione a Roma. E disse chiaramente che voleva appoggiare “questa impresa di fare una lista” della pace. Ricordò nel suo intervento che suo padre Aldofu vittima delle forze che non volevano una politica di pace e autonoma dai blocchi dell’Italia: “Aldoè stato ucciso perché faceva sì che in Europa non accadessero guerre. Sre lavuol dire essere in pericolo. La pace è la cosa più importante che possiamo avere”. Al figlio Luca e alla famiglia il più sentito ...