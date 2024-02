Accordo fra Comune e AdF Il recupero della Peschiera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il fondaledi Santa Fiora ha dei cedimenti, anche di trenta centimetri, ciò rischia di compromettere l’intero invaso. I lavori di tamponamento portati avanti fino a oggi non sono la soluzione, per questo motivo ile AdF hanno firmato l’per salvare lo storico invaso quattrocentesco e che prevede un’importante opera di manutenzione straordinaria. Sarà rifatto e impermeabilizzato il fondo e le paretivasca, ma per fare questo sarà indispensabile togliere l’acqua e anche i pesci. Il fondo misura 1400 metri quadrati di superficie, la vasca è profonda circa 2 metri. Intanto con la firma dell’da parte del sindaco Federico Balocchi e del presidente di Adf Roberto Renai, parte la progettazione dell’intervento, frutto di un percorso condiviso anche ...