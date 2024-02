Accordo fatto Trattori-Amadeus | quattro agricoltori saliranno sul palco di Sanremo

Oreo dice che non c’era alcun accordo di beneficenza nella collaborazione con Chiara Ferragni. Lo fa in una lettera al Codacons la società Mondelez ... (tpi)

L’Inter sta per ufficializzare l’acquisto di Piotr Zielinski dal Napoli: per il c entro campista polacco contratto fino al 2027. L’Inter è ad un ... (napolipiu)

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Questo matrimonio non s'ha da fare. Non scocca ancora la scintilla tra la famiglia De Laurentiis e Fabio Cannavaro. L'ex difensore, Pallone d'oro e campione del mondo, avrebbe accettato la chiamata de ...Il Senato degli Stati Uniti presenta un disegno di legge che prevede aiuti a Ucraina, Israele, Taiwan e a sostegno della guerra nel Mar Rosso, con un accordo bipartisan. Sull’altro piatto della bilanc ...