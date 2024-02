Accessori per la meditazione e i tuoi momenti di relax in casa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Riconnettersi con la parte più profonda di sé, prendere le distanze dal mondo fuori, dagli eventi, dalle emozioni, dagli impegni e ritrovarsi in un’oasi di pace interiore. Praticare laè questo, ma anche tanto altro. Si può fare ovunque, ma per ottenere il massimo da quello spazio di silenzio e pace è bene avere gli strumenti giusti,e oggetti che possono aiutare, che creano un ambiente confortevole, uno spazio adatto e capace di rendere più efficaci i risultati. Bastano anche cinque minuti dial giorno per sentirsi meglio, per essere maggiormente consapevoli e per alleviare ansia e stress. Guardare le cose dalla giusta distanza, emozioni comprese, aiuta infatti a ritrovare sé stessi. Ci sono oggetti che possono aiutare nella pratica della, per stare più comodi, per creare ...