Abuso d’ufficio | via libera del Senato all’abolizione Rissa a sinistra | opposizione in frantumi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’aula delha dato il viaall’articolo 1 del disegno di legge sulla Giustizia, quello relativo all’abrogazione del reato di: con 99 voti favorevoli, 50 voti contrari e 8 astenuti (votoi seghreto). Tutti respinti gli emendamenti che erano stati presentati dalle opposizioni. Si tratta di un tassello importante della riforma penale promessa dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Volano subito stracci tra le opposizioni., Renzi al Pd: “Lasciate la caccia ai grillini” E’ subitofra Italia viva e il Pd. Contrari, come noto parte del Pd e M5s. Iv E Azione ghanno votato in linea con la magiggoranza e hanno sparato a zero sul Pd: “È legittimo che il Pd abbia scelto di stare dalla parte ...