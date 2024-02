Abusi su minori | la campagna di sensibilizzazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Genitori tutti in campo”, è il titolo del concorso per idee organizzato dal progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativale, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore deivittime di maltrattamento. Dopo la formazione di base rivolta a insegnanti, medici, pediatri e associazioni sportive nelle cinque province campane aderenti al progetto attraverso il vasto partenariato, è nata l’idea di condurre un’azione di informazione erivolta ai genitori per il contrasto e la prevenzione di maltrattamenti esui. Il concorso, attraverso la ...