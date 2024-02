Abbattuto l’orso M90 | Vittoria Brambilla esclusiva | “Crudeltà e arroganza”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente: “Fugatti non ha dato il tempo per impugnare il decreto” “L’uccisione del povero orso M90 su ordine del presidente di Trento Fugatti è una vergogna, una pagina bruttissima nella storia del nostro Paese”., presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente e presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, ha confermato inai nostri microfoni, le parole rilasciate a caldo dopo l’uccisione di M90,di due anni e mezzo che domenica 28 gennaio aveva seguito una coppia di escursionisti lungo un sentiero di 700 metri nei boschi di Mezzana, in Val di Sole.commenta ...