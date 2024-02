Abbandonati dallo Stato Per i poveri è sparito il sostegno universale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Secondo i primi dati diffusi dall’Inps relativi all’Adi (Assegno di inclusione), 651mila sono le domande presentate, 446mila quelle lavorate, 288mila accolte, 117.461 respinte. Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle Acli, ci spiega cosa succede? “Le condizioni nel passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Adi sono cambiate e questo ha determinato la riduzione della platea. Il principio categoriale per il quale l’Adi la possono percepire i nuclei familiari che hanno minori, over 60 anni o disabili, ha ristretto la platea. Prima il Reddito di cittadinanza non era categoriale ma una misura universalistica. Ma chi è in condizioni di povertà deve essere sostenuto e accompagnato, a prescindere da quali siano le sue condizioni anagrafiche, sanitarie e lavorative. La platea si è ridotta per l’Adi e le domande respinte sono state 117.461 perché sono stati introdotti criteri più ...