A ogni stupro lo stesso sgradevole copione | il corpo di una donna si rispetta ma con omertà

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Uno, è uno, è uno. Non c’è un disvalore maggiore se a commetterlo sono italiani o stranieri. E’ persino banale scriverlo. Eppure si sta ripetendo uno. La violenza di gruppo di una ragazza di appena 13 anni, nel parco della Villa Bellini a Catania, commessa da sette ragazzi egiziani, è diventata oggetto di scontro politico. Una buona fetta dell’opinione pubblica, dei giornali e dei politici, sventola una bandiera sul suoviolato per raccogliere fazioni, e sono cominciate battaglia ideologiche, scontri di partito, stoccate velenose tra leader politici. Siamo anche sotto elezioni europee e gli stupratori, questa volta, sono stranieri e immigrati: “mantenuti a spese dello Stato italiano, nei luoghi di accoglienza e portatori di una sottocultura ...

Il 6 febbraio è stato raggiunto in Europa l'accordo preliminare per armonizzare le leggi sulla violenza di genere nell'Ue, ma il testo finale non ha potuto includere l'articolo 5 sulla definizione di ...Accordo al ribasso sul reato di stupro in Europa: l'opposizione di alcuni Paesi Ue alla direttiva dell'Eurocamera che parlava di consenso ...Momenti di tensione nella Commissione straordinaria dei diritti umani, dove ieri due rappresentanti di Amnesty International, Tina Marinari e Francesca Loffari, hanno tenuto un’audizione sulle violenz ...