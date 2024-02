A Mozzo l’incontro “Violenze nell’Adriatico Uno sguardo complesso sulle Foibe”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). Continua giovedì 15 febbraio alle 20.45 alla Sala Civica “Mimmo Boninelli” (via Orobie, 1) di“Perche? la storia e? sempre piu? complessa di come ci appare”, con il secondo appuntamento intitolato “. Uno”. Una riflessione storica del docente di Storia contemporanea Jacopo Perazzoli dell’Università degli Studi di Bergamo, per cercare di togliere qualsiasi patina ideologica ad un altro tragico evento del Novecento e ricalibrare i fatti come realmente sono accaduti. Capire con più obiettività e contestualizzare le uccisioni di militari e civili italiani della Venezia Giulia, del Quarnaro (zona oggi croata del Mare Adriatico settentrionale che separa l’Istria dalle isole di Cherso e ...