A Milano striscione contro le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | azione di Extinction Rebellion

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nella scorsa notte aè stato affisso unodi 12 metrileinvernali. L’è stata rivendicata da, i cui attivisti sono stati sorpresi dalle forze dell’ordine e multati. L’episodio si è registrato poco dopo le 3 di notte quando nove giovani hanno appeso il lungoutilizzando tre pali della luce di uno spartitraffico stradale in via Melchiorre Gioia all’angolo con via Cardano, con la frase “Lesenza neve sono una cagata pazzesca”, parafrasando una celebre frase di Fantozzi. Durante l’sono stati notati da una pattuglia della Polizia ...

No ai Giochi. Sabato 10 febbraio a Milano va in scena una manifestazione contro le Olimpiadi Milano Cortina 2026 organizzata dal "Cio", comitato insostenibili olimpiadi, sigla che "gioca" ...